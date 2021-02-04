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Куман назвал неуважением разговоры Ди Марии о переходе Месси в «ПСЖ»

05:46
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман остался недоволен высказываниями нападающего «ПСЖ» Анхеля Ди Марии по поводу Лионеля Месси. Аргентинец хотел бы поиграть в одной команде со своим именитым соотечественником.

— Для меня это неуважение, — цитирует GSFN Кумана. — Неуважительно говорить об игроке, который все еще является игроком «Барсы». Это нехорошо, особенно перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ».

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