Куман назвал неуважением разговоры Ди Марии о переходе Месси в «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман остался недоволен высказываниями нападающего «ПСЖ» Анхеля Ди Марии по поводу Лионеля Месси. Аргентинец хотел бы поиграть в одной команде со своим именитым соотечественником.

— Для меня это неуважение, — цитирует GSFN Кумана. — Неуважительно говорить об игроке, который все еще является игроком «Барсы». Это нехорошо, особенно перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ».