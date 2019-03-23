Херард Лопес: "Пике ушел из сборной Испании не ради Каталонии"

Главный тренер сборной Каталонии Херард Лопес уверен, что защитник "Барселоны" Жерар Пике ушел из сборной Испании не из-за каталонской команды. О завершении карьеры в сборной Испании Пике объявил после чемпионата мира-2018. Всего за команду он провел 102 встречи. Он был вызван в сборную Каталонии на игру с Венесуэлой.

- Пике завершил карьеру в сборной Испании не ради того, чтобы играть за Каталонию, - цитирует AS Лопеса. - Он понимает, что достиг определенного возраста и выиграл все, что возможно.