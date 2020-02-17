Хэмилтон и Месси поделили титул спортсмена года

В Берлине проходит церемония вручения престижной премии Laureus по итогам 2019 года. Звание спортсмена года у мужчин поделили британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и аргентинский футболист Лионель Месси.

With ??? World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award — a moment of sporting history!



Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2 — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020

В 2019 году Хэмилтон пятый раз в составе «Мерседеса» и шестой в карьере стал чемпионом мира.

Месси в десятый раз выиграл чемпионат Испании с «Барселоной», став лучшим бомбардиром и ассистентом турнра, взял бронзу Кубка Америки со сборной Аргентины, а также получил шестой в карьере «Золотой мяч».

Кроме Месси и Хэмилтона, на награду претендовали Элиуд Кипчоге (Кения, легкая атлетика), Марк Маркес (Испания, мотоспорт), Рафаэль Надаль (Испания, теннис), Тайгер Вудс (США, гольф).

Хэмилтон уже получал премию Laureus в 2008 году, но в номинации «прорыв года».

Кроме того, была вручена премия за особые достижения. Ее получила Федерация баскетбола Испании.