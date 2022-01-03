Хави звонил Морате для обсуждения его трансфера в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави поддерживает связь с нападающим Альваро Моратой, который в скором времени может перейти в стан каталонцев, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, специалист постоянно звонит 29-летнему игроку, как это делал в случае с Ферраном Торресом.

Сообщалось, что супруга Мораты сообщила своим подругам о том, что в скором времени переедет в Испанию.

«Ювентус», в котором футболист играет в аренде, пока не планирует продлевать контракт с Моратой. Соглашение нападающего с туринцами истекает летом 2022 года. В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах и забил 7 мячей.