Хави звонил Морате для обсуждения его трансфера в «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Хави поддерживает связь с нападающим Альваро Моратой, который в скором времени может перейти в стан каталонцев, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, специалист постоянно звонит 29-летнему игроку, как это делал в случае с Ферраном Торресом.
Сообщалось, что супруга Мораты сообщила своим подругам о том, что в скором времени переедет в Испанию.
«Ювентус», в котором футболист играет в аренде, пока не планирует продлевать контракт с Моратой. Соглашение нападающего с туринцами истекает летом 2022 года. В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах и забил 7 мячей.
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