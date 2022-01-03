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«Барселона» сообщила, что Педри и Ферран Торрес заразились коронавирусом

22:42
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Футболисты «Барселоны» Педри и Ферран Торрес сдали положительный тест на коронавирус, сообщает 3 января официальный сайт клуба.

Указано, что оба игрока чувствуют себя хорошо. Они находятся дома на самоизоляции. Клуб проинформировал соответствующие органы о результатах тестов.

19-летний Педри в текущем сезоне четыре матча за «Барсу» во всех турнирах, пропустив ряд игр из-за травмы. 21-летний Ферран Торрес перешел зимой из «Манчестер Сити» и за новую команду пока не играл.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное