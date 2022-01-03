«Барселона» сообщила, что Педри и Ферран Торрес заразились коронавирусом

Футболисты «Барселоны» Педри и Ферран Торрес сдали положительный тест на коронавирус, сообщает 3 января официальный сайт клуба.

LATEST NEWS | Pedri and Ferran Torres have tested positive for Covid-19. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/3jDYDZuITz — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2022

Указано, что оба игрока чувствуют себя хорошо. Они находятся дома на самоизоляции. Клуб проинформировал соответствующие органы о результатах тестов.

19-летний Педри в текущем сезоне четыре матча за «Барсу» во всех турнирах, пропустив ряд игр из-за травмы. 21-летний Ферран Торрес перешел зимой из «Манчестер Сити» и за новую команду пока не играл.