Стали известны детали контракта Торреса с «Барселоной»
Выяснились детали контракта нового игрока «Барселоны» Феррана Торреса, который 28 декабря перешел в каталонский клуб из «Манчестер Сити».
По данным Sport.es, форвард заключил 5-летнее соглашение с «Барсой» с зарплатой 5,5 миллиона евро в год. За трансфер каталонцы заплатили 55 миллионов евро, не учитывая бонусы. Всего клуб потратит 82,5 миллиона евро на Торреса.
Ранее футболист поделился эмоциями от перехода в каталонский клуб.
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