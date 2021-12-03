«Барселона» хочет продать права на название «Камп Ноу»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о планах продажи названия домашнего стадиона каталонского клуба.
«У нас есть как минимум 5 предложений. Мы хотим получать от 30 до 40 миллионов евро в год. Это контракты, которые обычно заключаются на 10-15 лет» — цитирует Лапорту Marca.
Ранее генеральный директор «Барсы» Ферран Ревертер заявил, что стадион «Камп Ноу» нуждается в срочных ремонтных работах.
Функционер во время заседания относительно дальнейшего финансирования клуба заявил, что с ремонтом стадиона «руководители клубов опоздали на 15 лет».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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