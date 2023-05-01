Хави: «Профессионалы знают, что лигу выигрывают лучшие. Турниры на выбывание менее справедливы»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о турнирах на выбывание.
«Я хочу выиграть лигу как можно скорее. Клубу, персоналу и игрокам это важно. Мы должны выиграть титул независимо от того, где это произойдет. Мы должны сосредоточиться на том, что контролируем сами. До сих пор мы были лидерами, потому что были единой командой, семьей. Все игроки сделали команду приоритетом. Таким образом мы выиграли Суперкубок и оторвались на 11 очков от «Реала». Мы поздравили их в прошлом году, когда они стали чемпионами. Мы, футбольные профессионалы, знаем, что в лиге обычно побеждают лучшие. Тот, кто был стабильнее. Соревнования на вылет более несправедливы, чем регулярный чемпионат», — приводит слова Хави Diario Sport.
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги, набрав 79 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|32
|25
|4
|3
|59-11
|79
|
2
|Реал
|32
|21
|5
|6
|69-30
|68
|
3
|Атлетико
|32
|20
|6
|6
|55-25
|66
|
4
|Р. Сосьедад
|32
|17
|7
|8
|41-29
|58
|
5
|Вильярреал
|32
|16
|5
|11
|46-33
|53
|
6
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|
7
|Атлетик
|31
|13
|7
|11
|42-31
|46
|
8
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|29-34
|44
|
9
|Р. Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|
10
|Жирона
|31
|11
|8
|12
|48-45
|41
|
11
|Севилья
|31
|11
|8
|12
|38-45
|41
|
12
|Мальорка
|31
|11
|7
|13
|30-34
|40
|
13
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|38-45
|39
|
14
|Кадис
|32
|8
|11
|13
|25-44
|35
|
15
|Вальядолид
|32
|10
|5
|17
|29-55
|35
|
16
|Альмерия
|32
|9
|6
|17
|40-57
|33
|
17
|Валенсия
|32
|9
|6
|17
|35-39
|33
|
18
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|
19
|Хетафе
|32
|7
|10
|15
|29-42
|31
|
20
|Эльче
|32
|3
|7
|22
|24-62
|16
|28.04
|22:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|0 : 2
|29.04
|17:15
|
Эльче – Р. Вальекано
|4 : 0
|29.04
|19:30
|
Реал – Альмерия
|4 : 2
|29.04
|22:00
|
Барселона – Бетис
|4 : 0
|30.04
|15:00
|
Кадис – Валенсия
|2 : 1
|30.04
|17:15
|
Вильярреал – Сельта
|3 : 1
|30.04
|19:30
|
Эспаньол – Хетафе
|1 : 0
|30.04
|22:00
|
Вальядолид – Атлетико
|2 : 5
|1.05
|20:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|1.05
|22:00
|
Севилья – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|21
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4