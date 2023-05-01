Анчелотти заявил, что Модрич может восстановиться к финалу Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о ходе восстановления полузащитника мадридцев Луки Модрича.

«У нас хорошие новости по поводу Модрича. Возможно, он будет готов к финалу Кубка Испании», — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что Модрич разорвал подколенное сухожилие и может пропустить не только финал Кубка Испании, но и первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Реал» сыграет с «Осасуной» в финале Кубка Испании в субботу, 6 мая.