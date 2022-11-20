Хави считает, что его уволят из «Барселоны», если клуб не выиграет трофеи в этом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что его уволят, если клуб не выиграет трофеи в этом сезоне.

По данным Sport.es, 42-летний специалист полагает, что его уволят из каталонской команды, если в этом сезоне не удастся завоевать награды. При этом Хави убежден, что трофеи в этом сезоне у «Барселоны» будут — особенно это касается чемпионата Испании.

На паузу, связанную с проведением чемпионата мира-2022, «Барса» ушла лидером турнирной таблицы ла лиги (37 очков). Отрыв от «Реала», идущего вторым, — 2 очка.

Первый матч после паузы команда Хави проведет 31 декабря с «Эспаньолой».