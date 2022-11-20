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Сегодня, 12:02

Хави считает, что его уволят из «Барселоны», если клуб не выиграет трофеи в этом сезоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что его уволят, если клуб не выиграет трофеи в этом сезоне.

По данным Sport.es, 42-летний специалист полагает, что его уволят из каталонской команды, если в этом сезоне не удастся завоевать награды. При этом Хави убежден, что трофеи в этом сезоне у «Барселоны» будут — особенно это касается чемпионата Испании.

На паузу, связанную с проведением чемпионата мира-2022, «Барса» ушла лидером турнирной таблицы ла лиги (37 очков). Отрыв от «Реала», идущего вторым, — 2 очка.

Первый матч после паузы команда Хави проведет 31 декабря с «Эспаньолой».

Источник: Sport.es

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Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

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1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
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Реал Сосьедад

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Барселона

 5
И К Ж
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Бетис

 12 2 2
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 7 2 0
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Осасуна

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