Томас Дилейни: «Я поехал в Севилью не для того, чтобы выпить Риохи и съесть тапас»

Полузащитник «Севильи» Томас Дилейни недоволен игровым временем в клубе.

«Ни для «Севильи», ни для меня лично не секрет, что все пошло не так, как я ожидал. Конечно, это расстраивает. Я поехал в Севилью не для того, чтобы выпить Риохи и съесть тапас», — приводит Sport Bild слова Дилейни.

31-летний датский футболист перешел в «Севилью» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел на поле 306 минут в восьми матчах ла лиги.