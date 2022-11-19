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19 ноября, 23:59

Томас Дилейни: «Я поехал в Севилью не для того, чтобы выпить Риохи и съесть тапас»

Алина Савинова
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Полузащитник «Севильи» Томас Дилейни недоволен игровым временем в клубе.

«Ни для «Севильи», ни для меня лично не секрет, что все пошло не так, как я ожидал. Конечно, это расстраивает. Я поехал в Севилью не для того, чтобы выпить Риохи и съесть тапас», — приводит Sport Bild слова Дилейни.

31-летний датский футболист перешел в «Севилью» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел на поле 306 минут в восьми матчах ла лиги.

Источник: https://m.sportbild.bild.de/fussball/la-liga/primera-division/thomas-delaney-ex-bvb-star-vor-sevilla-abschied-nicht-hier-um-rioja-zu-trinken-81992110.sportMobile.html
Томас Дилейни
Футбол
ФК Севилья
0
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
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 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 - : -
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Барселона – Эспаньол
 - : -
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Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
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