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Сегодня, 17:58

Мостовой — о винтажных футболках «Сельты»: «Уже много людей у меня спросили, как достать»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил решение клуба выпустить серию винтажных футболок с его именем.

«Сельта» со мной связывалась по этому поводу. Мне присылали фотографии и модель. Уже много людей у меня спросили, как достать эту футболку. Моим близким и родственникам это сделают, а так через «Сельту» можно получить. С «Сельтой» есть постоянный контакт. Другое дело, что сейчас обстановка не совсем здоровая. В том году было столетие клуба. Я должен был лететь в Испанию, но не смог», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой играл за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Всего он провел 277 матчей в составе испанской команды, в которых отметился 70 голами и 22 результативными передачами.

Александр Мостовой
ФК Сельта
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
8
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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12.04 22:00
Бетис – Сельта
 - : -
13.04 15:00
Атлетико – Жирона
 - : -
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Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 - : -
13.04 22:00
Кадис – Барселона
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Джуд Беллингем

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 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

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Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

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Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

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Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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