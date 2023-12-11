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Хави — о поражении от «Жироны»: «Игра была неплохой, но мы получили очень плохой результат»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (2:4).

«То, что сделала «Жирона», — большое достижение. Они лидеры, сегодня они были лучше. Они оторвались от нас на 7 очков, и это вполне заслуженно. Игра была равной, все решили детали. Победа «Барсы» также была бы справедливой. Мы пробили по воротам 31 раз. Ошибки в обороне также сказались на нас. Это тяжелый удар. Мы хотели сократить отрыв, но такова наша реальность. «Барса» строится, хоть меня и критиковали за это. Нужно шагнуть назад, чтобы затем сделать два шага вперед. Игра была неплохой, но мы получили очень плохой результат. Эта «Жирона» — лучшее, что я видел до сих пор. Они смелые, играют, а не разыгрывают — прекрасное зрелище», — приводит слова Хави DAZN.

После этого матча «Жирона» с 41 очком поднялась на первое место в турнирной таблице, опередив «Реал» (39), «Барселона» с 34 очками — на четвертой строчке.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Жирона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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38 тур
8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 0 : 1
9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 1 : 0
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 2 : 1
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 1 : 1
10.12 23:00
Барселона – Жирона
 2 : 4
11.12 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
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Джуд Беллингем

Реал

 12
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 9
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 14 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 12 1 0
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