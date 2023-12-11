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Сегодня, 01:30

Де Йонг — о матче с «Жироной»: «Это тяжелое поражение, мы очень разочарованы»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (2:4).

«Это тяжелое поражение, но мы играли не так хорошо, как можем. «Жирона» здорово играла, но это наша вина. Мы не достигли того уровня, который нам нужен. Нас разделяют 7 очков, это много. Нам предстоит многое улучшить, мы очень разочарованы, но еще есть много матчей. Нам нужно много работать и совершенствоваться», — приводит слова де Йонга Marca.

После этого матча «Жирона» с 41 очком поднялась на первое место в турнирной таблице, опередив «Реал» (39), «Барселона» с 34 очками — на четвертой строчке.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Жирона
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Неделя

«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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38 тур
8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 0 : 1
9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 1 : 0
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 2 : 1
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 1 : 1
10.12 23:00
Барселона – Жирона
 2 : 4
11.12 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
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Атлетик

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