Хави: «Неймар не входит в планы «Барселоны». У нас разные приоритеты»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуба нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Я удивлен этой информации... его нет в наших планах. Я очень ценю его, но у нас разные приоритеты. Спортивный отдел уже определился со всеми летними трансферами», — приводит слова Хави Jijantes FC.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в «Барселону» после срыва трансфера Лионеля Месси.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.