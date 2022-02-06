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Сегодня, 20:09

«Барселона» победила «Атлетико», Дани Алвес забил гол и получил красную карточку

Иван Шитик
Корреспондент
6 февраля. «Барселона» — «Атлетико» — 4:2.
Фото Reuters

«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в центральном матче 23-го тура чемпионата Испании. Каталонцы одержали волевую победу со счетом 4:2.

Один из мячей в составе «Барсы» забил защитник Дани Алвес. Также он один раз ассистировал партнеру.

А позже бразилец получил прямую красную карточку за грязный фол. Смудья удалил его с поля после подсказки ВАР.

Один из мячей у «Атлетико» на счету бывшего форварда «Барселоны» Луиса Суареса.

«Барселона» набрала 38 очков и обошла «Атлетико» в турнирной таблице, поднявшись на четвертое место. Мадридский клуб опустился на пятую строчку (36 очков).

Испания. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 18:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
4:2
Атлетико
Голы
Феррейра-Карраско, 8 (0:1), Жорди Альба, 10 (1:1), Гави, 21 (2:1), Араухо, 43 (3:1), Дани Алвес, 49 (4:1), Суарес, 58 (4:2)
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Дани Алвес Жорди Альба Бускетс Педри (Гонсалес, 66 ) де Йонг Гави (Дест, 71 ) Траоре (Обамеянг, 61 ) Торрес
Атлетико
Облак Хименес Савич Эрмосо (Мандава, 55) Врсалько (Васс, 46) де Пауль Коке (Эррера, 76) Лемар (Кунья, 55) Жоау Феликс (Корреа, 56) Суарес Феррейра-Карраско
Предупреждения
Жорди Альба 52, де Йонг 72  -  Васс 89, Эррера 90
Удаления
Дани Алвес 69
Судьи
Мансано (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
Дани Алвес
ФК Атлетико
ФК Барселона
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«Барселона» — «Атлетико»: судья правильно удалил игрока каталонцев
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И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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36 тур
37 тур
38 тур
4.02 23:00
Хетафе – Леванте
 3 : 0
5.02 16:00
Эльче – Алавес
 3 : 1
5.02 18:15
Мальорка – Кадис
 2 : 1
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 2 : 0
5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 0 : 0
6.02 16:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 0
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 4 : 2
6.02 20:30
Бетис – Вильярреал
 - : -
6.02 23:00
Реал – Гранада
 - : -
7.02 23:00
Атлетик – Эспаньол
 - : -
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 12
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Реал

 12
П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
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 6
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