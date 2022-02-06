«Барселона» победила «Атлетико», Дани Алвес забил гол и получил красную карточку

«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в центральном матче 23-го тура чемпионата Испании. Каталонцы одержали волевую победу со счетом 4:2.

Один из мячей в составе «Барсы» забил защитник Дани Алвес. Также он один раз ассистировал партнеру.

А позже бразилец получил прямую красную карточку за грязный фол. Смудья удалил его с поля после подсказки ВАР.

Один из мячей у «Атлетико» на счету бывшего форварда «Барселоны» Луиса Суареса.

«Барселона» набрала 38 очков и обошла «Атлетико» в турнирной таблице, поднявшись на четвертое место. Мадридский клуб опустился на пятую строчку (36 очков).