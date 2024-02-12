Хави — о ничьей «Барселоны» с «Гранадой»: «Очень тяжело стать чемпионом после таких матчей»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Гранадой» (3:3) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

«Очень тяжело стать чемпионом, особенно после таких матчей. Отрыв «Реала» очень большой, но нет ничего невозможного. Нельзя ошибаться. Сегодня мы позволяли сопернику слишком много», — приводит AS слова Хави.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице ла лиги с 51 очком. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 10 очков.