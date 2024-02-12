«Барселона» дома сыграла вничью с «Гранадой», несмотря на дубль Ямаля

«Барселона» дома сыграла вничью с «Гранадой» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 3:3.

У хозяев дважды забил Ламин Ямаль, еще один гол на счету Роберта Левандовски. У гостей отличились Рикард Санчес, Факундо Пельистри и Игнаси Микель.

«Барселона» дважды уступала по ходу встречи, но сумела уйти от поражения.

«Сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице ла лиги с 51 очком. «Гранада» идет на предпоследней, 19-й строчке с 13 очками.