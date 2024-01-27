Хави: «Даже резервный арбитр говорит мне, что это был явный пенальти»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слова Френки де Йонга после поражения от «Вильярреала» (3:5 ) в 22-м туре испанской ла лиги.

Ранее де Йонг взял на игроков вину за поражение.

«Это наша вина, вина игроков — если не получится, то это наша вина. Есть полное доверие к Хави и персоналу, они делают хорошую работу», — сказал де Йонг.

«Я понимаю слова Френки де Йонга, и мы все несем за это ответственность, но я — главный ответственный. Мы допустили ошибки, но пенальти меняет условия игры. Даже резервный арбитр говорит мне, что это был явный пенальти», — цитирует слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Хави крикнул в камеру: «Позор!» после решения арбитра отменить пенальти в матче с «Вильярреалом».