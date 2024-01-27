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27 января, 23:58

Хави: «Даже резервный арбитр говорит мне, что это был явный пенальти»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хави.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слова Френки де Йонга после поражения от «Вильярреала» (3:5 ) в 22-м туре испанской ла лиги.

Ранее де Йонг взял на игроков вину за поражение.

«Это наша вина, вина игроков — если не получится, то это наша вина. Есть полное доверие к Хави и персоналу, они делают хорошую работу», — сказал де Йонг.

«Я понимаю слова Френки де Йонга, и мы все несем за это ответственность, но я — главный ответственный. Мы допустили ошибки, но пенальти меняет условия игры. Даже резервный арбитр говорит мне, что это был явный пенальти», — цитирует слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Хави крикнул в камеру: «Позор!» после решения арбитра отменить пенальти в матче с «Вильярреалом».

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Вильярреал
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Хави крикнул «позор» в камеру после решения ВАР в концовке матча «Барселона» — «Вильярреал»

Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» по окончании сезона
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
2
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
12
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 0 : 3
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 0
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 1 : 2
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 3 : 5
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 - : -
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 - : -
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
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