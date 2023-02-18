Хави: «Барселона» — самая атакующая команда Европы наряду с «Сити»
Хави назвал «Барселону» самой атакующей командой Европы
Главный тренер «Барселоны» Хави не согласен, что команда под его руководством играет в оборонительный футбол.
«Иногда мы играем по схеме 3-4-3, как с «Реал Сосьедадом». Мы хотим возвращать себе мяч на половине поля соперника. «Барселона», безусловно, самая атакующая команда в Европе наряду с «Сити». Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером», — приводит слова Хави Marca.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 56 очков в 21 матче. 19 февраля команда сыграет против «Кадиса».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|
2
|Реал
|21
|15
|3
|3
|44-17
|48
|
3
|Р. Сосьедад
|21
|13
|3
|5
|31-21
|42
|
4
|Атлетико
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|
5
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|
6
|Р. Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|
7
|Атлетик
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|
8
|Вильярреал
|21
|9
|4
|8
|22-18
|31
|
9
|Осасуна
|21
|8
|6
|7
|19-19
|30
|
10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|
11
|Жирона
|22
|7
|6
|9
|33-33
|27
|
12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|
13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|
14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|
15
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|
16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|
17
|Эспаньол
|21
|4
|9
|8
|26-33
|21
|
18
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|
20
|Эльче
|21
|1
|6
|14
|15-44
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|23:00
|
Жирона – Альмерия
|6 : 2
|18.02
|16:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|- : -
|18.02
|16:15
|
Бетис – Вальядолид
|- : -
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|18.02
|23:00
|
Осасуна – Реал
|- : -
|19.02
|16:00
|
Эльче – Эспаньол
|- : -
|19.02
|18:15
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
|19.02
|20:30
|
Атлетико – Атлетик
|- : -
|19.02
|23:00
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.02
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|14
|2
|2
Новости