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Хавбек «Валенсии» Муса выбирал между четырьмя сборными и предпочел США

18:07

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса принял решение выступать за сборную США. Об этом он объявил в своем Twitter.

Муса — воспитанник академии «Арсенала» и выступал за юношеские сборные Англии разных возрастов. Кроме того, он мог выбрать Гану или Италию.

Муса родился в Нью-Йорке в семье с ганскими корнями. В детстве он переехал с семьей в Италию, где жил до перехода в академию «Арсенала».

В 2020 году Муса уже провел два товарищеских матча за сборную США, против Уэльса и Панамы.

В текущем сезоне на счету Мусы 27 матчей и 2 гола в чемпионате и Кубке Испании.

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