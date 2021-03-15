Хавбек «Валенсии» Муса выбирал между четырьмя сборными и предпочел США
18:07
Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса принял решение выступать за сборную США. Об этом он объявил в своем Twitter.
Let's do it. I'm in. The future is us. pic.twitter.com/fVpBn1aupb— Yunus Dimoara Musah (@yunusmusah8) March 15, 2021
Муса — воспитанник академии «Арсенала» и выступал за юношеские сборные Англии разных возрастов. Кроме того, он мог выбрать Гану или Италию.
Муса родился в Нью-Йорке в семье с ганскими корнями. В детстве он переехал с семьей в Италию, где жил до перехода в академию «Арсенала».
В 2020 году Муса уже провел два товарищеских матча за сборную США, против Уэльса и Панамы.
В текущем сезоне на счету Мусы 27 матчей и 2 гола в чемпионате и Кубке Испании.
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