Хави: «Коутиньо решил снизить зарплату, чтобы чаще выходить на поле. Он большой профессионал»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход полузащитника Филиппе Коутиньо в «Астон Виллу» на правах аренды.
«Коутиньо решил снизить зарплату, чтобы чаще выходить на поле и получать игровую практику, — приводит слова Хави Eurosport. — О многом говорит то, что он захотел попробовать себя в другом месте. Ему было сложно адаптироваться в «Барселоне», у него были сложности. Он большой профессионал».
7 января «Астон Вилла» и «Барселона» объявили о переходе Коутиньо на правах аренды. Бирмингемский клуб будет платить полузащитнику 65 процентов зарплаты и сможет выкупить его у каталонцев за 40 миллионов евро в конце сезона.
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Дополнительная информация:
https://www.eurosport.com/football/barcelona-boss-xavi-says-philippe-coutinho-left-la-liga-club-for-aston-villa-for-a-lower-salary_vid1596792/video.shtml
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