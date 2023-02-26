Хави и Гави пропустят матч против «Валенсии» в ла лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави и полузащитник команды Гави не примут участие в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» из-за перебора желтых карточек.

В матче 23-го тура ла лиги против «Альмерии» (0:1) испанский специалист и 18-летний хавбек получили по пятому предупреждению и получили дисквалификации на один матч.

Матч 24-го тура чемпионата испании, где сине-гранатовые сыграют против «Валенсии», состоится 5 марта, начало — 18.15 мск.

«Барселона» остается лидером турнирной таблицы ла лиги, набрав 59 очков за 23 тура. Ближайший преследователь каталонцев — «Реал» отстает от сине-гранатовых на 7 очков.