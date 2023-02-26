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Сегодня, 23:25

Хави и Гави пропустят матч против «Валенсии» в ла лиге

Виталий Косик
Корреспондент
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Хави и Гави.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави и полузащитник команды Гави не примут участие в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» из-за перебора желтых карточек.

В матче 23-го тура ла лиги против «Альмерии» (0:1) испанский специалист и 18-летний хавбек получили по пятому предупреждению и получили дисквалификации на один матч.

Матч 24-го тура чемпионата испании, где сине-гранатовые сыграют против «Валенсии», состоится 5 марта, начало — 18.15 мск.

«Барселона» остается лидером турнирной таблицы ла лиги, набрав 59 очков за 23 тура. Ближайший преследователь каталонцев — «Реал» отстает от сине-гранатовых на 7 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Альмерия
ФК Барселона
ФК Валенсия
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
8
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
11
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
15
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
16
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
17
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
18
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
19
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 1 : 0
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 1 : 1
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 1 : 0
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 2 : 3
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 3 : 0
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 1 : 0
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 15 2 2
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