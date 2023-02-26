«Барселона» проиграла «Альмерии» в матче ла лиги

Читать «СЭ» в

«Барселона» уступила «Альмерии» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании — 0:1.

В составе победителей отличился Эль Билал Туре.

«Барселона» остается лидером турнирной таблицы ла лиги, набрав 59 очков за 23 тура. Ближайший преследователь каталонцев — «Реал» отстает от сине-гранатовых на 7 очков.

«Альмерия» занимает 15-е место с 25 очками за 23 игры.