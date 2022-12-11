Хави хочет, чтобы Бускетс продлил контракт с «Барселоной»
Полузащитник Серхио Бускетс должен в ближайшее время принять решение о своем будущем в «Барселоне».
Как сообщает Sport.es, главный тренер команды Хави хочет, чтобы 34-летний футболист продлил контракт. Однако, если испанец решит остаться, ему придется пойти на снижение зарплаты вдвое.
Текущее соглашение Бускетса с «Барселоной» истекает летом 2023 года. В сезоне-2022/23 он провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Источник: Sport.es
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|
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|14
|5
|1
|8
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|
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|14
|4
|4
|6
|20-22
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|
15
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|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|
16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
17
|Сельта
|14
|3
|3
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|14-26
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|
18
|Севилья
|14
|2
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|7
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|
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|Кадис
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|
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|31.12
|00:00
|
Атлетико – Эльче
|- : -
|31.12
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Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|00:00
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|31.12
|00:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|31.12
|00:00
|
Сельта – Севилья
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|31.12
|00:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|31.12
|00:00
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Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|31.12
|00:00
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Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
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Вальядолид – Реал
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|31.12
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|
|
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Мальорка
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Микель Мерино
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|2
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