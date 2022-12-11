Хави хочет, чтобы Бускетс продлил контракт с «Барселоной»

Полузащитник Серхио Бускетс должен в ближайшее время принять решение о своем будущем в «Барселоне».

Как сообщает Sport.es, главный тренер команды Хави хочет, чтобы 34-летний футболист продлил контракт. Однако, если испанец решит остаться, ему придется пойти на снижение зарплаты вдвое.

Текущее соглашение Бускетса с «Барселоной» истекает летом 2023 года. В сезоне-2022/23 он провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.