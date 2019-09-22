Хави: «Будет трудно найти подходящий момент для возвращения в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес пока не готов комментировать, когда сможет вернуться в каталонский клуб. По его словам, это будет сделать нелегко.

— У меня такое ощущение, что люди многого от меня ждут, — цитирует ARA Хави. — Мне, конечно, нравится, что меня видят как будущего тренера «Барселоны». Но я боюсь, что меня переоценивают. Будет трудно найти подходящий момент для возвращения. Было очень трудно уйти, но я знаю, что нелегко будет и вернуться. Но я все же мечтаю об этом.