Хавьер Савиола: «Лаутаро Мартинесу будет непросто выступать рядом с Месси и другими великими игроками»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Савиола поделился мнением о возможном переходе в каталонский клуб соотечественника Лаутаро Мартинеса, выступающего за «Интер».

— Думаю, такой игрок, как Лаутаро, мог бы пригодиться «Барселоне», — приводит Goal слова Савиолы. — Мы знаем, что такое играть вместе с Суаресом, Месси и другими великими футболистами. Это не так просто. Помню, как Дибала говорил, что ему непросто рядом с Месси, и я поддержал его тогда. Чтобы выступать вместе с Лионелем, тебе нужно постоянно сконцентрированным по-максимуму, держать его темп. Кажется, что это легко, но на самом деле это совсем не так.

На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость аргентинца в 64 миллиона евро.