Хавьер Перейра стал новым главным тренером «Леванте»
12:48
«Леванте» объявил о назначении Хавьера Перейры на пост главного тренера команды.
55-летний специалист заключил соглашение с клубом до конца сезона-2021/22 с опцией продления на 2 года.
Javier Pereira (@_javipereira) se convierte en entrenador del #LevanteUD ??— Levante UD ? (@LevanteUD) October 7, 2021
?? https://t.co/ftEKyD579B pic.twitter.com/pyWMfcSytr
Перейра занял должность Пако Лопеса, который ранее покинул команду из-за неудовлетворительных результатов. «Леванте» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 4 очками в 8 матчах.
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