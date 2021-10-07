Хавьер Перейра стал новым главным тренером «Леванте»

«Леванте» объявил о назначении Хавьера Перейры на пост главного тренера команды.

55-летний специалист заключил соглашение с клубом до конца сезона-2021/22 с опцией продления на 2 года.

Перейра занял должность Пако Лопеса, который ранее покинул команду из-за неудовлетворительных результатов. «Леванте» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 4 очками в 8 матчах.