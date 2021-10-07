Эдегор: «Мне было трудно завести друзей в «Реале»

Бывший полузащитник «Реала» Мартин Эдегор рассказал, с какими проблемами он столкнулся в «Королевском клубе».

«Конечно, у меня было много трудных периодов. Я много пережил и со второй командой, и с основой. Я был близок к лучшим, это сделало меня сильнее. Когда ты на самом высоком уровне, тебе трудно заводить друзей и так далее. Ты чаще остаешься один, сам по себе. Возможно, сталкиваешься с другой культурой, не такой привычной, как на родине. По крайней мере, когда ты молод и приехал из другой страны. Бывало непросто, но это сделало меня сильнее, я доволен, что у меня был такой опыт», — цитирует TV2 Эдегора.

Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды во второй половине сезона-2020/21, в августе 2021 года лондонский клуб выкупил футболиста у «Реала». В нынешнем сезоне 22-летний норвежец провел 6 матчей за «канониров», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.