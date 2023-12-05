Хамес Родригес рассказал, почему предпочитал играть в «Реале»

Бывший полузащитник «Реала» Хамес Родригес рассказал, что мог оказаться в «ПСЖ» и «Манчестер Сити», но предпочел мадридский клуб.

«Меня хотели подписать «ПСЖ» и «Манчестер Сити» — они предлагали больше денег, но я выбрал «Реал» после беседы с Флорентино Пересом. Он спросил меня: «Ты хочешь денег или славы?» Я сказал, что предпочитаю второе, после чего он заявил: «Тогда дело сделано». Я действительно хотел играть в «Реале», — цитирует Madrid Xtra Родригеса.

Хамес играл в «Реале» до 2020 года, после чего перешел в «Эвертон» свободным агентом. Сейчас он выступает в Бразилии за «Сан-Паулу».