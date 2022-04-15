Хамес Родригес хочет перейти в «Атлетико»

Полузащитник «Эр-Райян» Хамес Родригес хочет перейти в «Атлетико».

Как сообщает Mundo Deportivo, колумбийский футболист хочет вернуться в Европу и может перейти в испанский клуб в 2022 году.

30-летний полузащитник выступает за «Эр-Райян» с сентября 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Родригес сыграл 14 матчей за катарский клуб во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.