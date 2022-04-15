Хамес Родригес хочет перейти в «Атлетико»
Полузащитник «Эр-Райян» Хамес Родригес хочет перейти в «Атлетико».
Как сообщает Mundo Deportivo, колумбийский футболист хочет вернуться в Европу и может перейти в испанский клуб в 2022 году.
30-летний полузащитник выступает за «Эр-Райян» с сентября 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне Родригес сыграл 14 матчей за катарский клуб во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|22
|6
|3
|63-26
|72
|
2
|Барселона
|30
|17
|9
|4
|60-31
|60
|
3
|Севилья
|31
|16
|12
|3
|44-22
|60
|
4
|Атлетико
|31
|17
|6
|8
|57-38
|57
|
5
|Бетис
|31
|17
|5
|9
|56-37
|56
|
6
|Р. Сосьедад
|31
|15
|9
|7
|32-30
|54
|
7
|Вильярреал
|31
|12
|10
|9
|49-30
|46
|
8
|Атлетик
|31
|11
|12
|8
|36-30
|45
|
9
|Валенсия
|31
|10
|12
|9
|43-44
|42
|
10
|Осасуна
|31
|11
|8
|12
|31-40
|41
|
11
|Эспаньол
|31
|10
|9
|12
|36-42
|39
|
12
|Сельта
|31
|9
|9
|13
|34-35
|36
|
13
|Р. Вальекано
|30
|9
|7
|14
|32-37
|34
|
14
|Эльче
|31
|8
|8
|15
|32-44
|32
|
15
|Хетафе
|31
|7
|11
|13
|28-35
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Мальорка
|31
|7
|8
|16
|27-50
|29
|
18
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
19
|Алавес
|31
|5
|7
|19
|24-53
|22
|
20
|Леванте
|31
|4
|10
|17
|35-61
|22
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|16.04
|15:00
|
Эльче – Мальорка
|- : -
|16.04
|17:15
|
Алавес – Р. Вальекано
|- : -
|16.04
|19:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|16.04
|22:00
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|17.04
|15:00
|
Гранада – Леванте
|- : -
|17.04
|17:15
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|17.04
|19:30
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|17.04
|22:00
|
Севилья – Реал
|- : -
|18.04
|22:00
|
Барселона – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|26
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|25
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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