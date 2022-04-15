Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:25

Хамес Родригес хочет перейти в «Атлетико»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Эр-Райян» Хамес Родригес хочет перейти в «Атлетико».

Как сообщает Mundo Deportivo, колумбийский футболист хочет вернуться в Европу и может перейти в испанский клуб в 2022 году.

30-летний полузащитник выступает за «Эр-Райян» с сентября 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Родригес сыграл 14 матчей за катарский клуб во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20220415/1001787072/exmadridista-suena-fichar-atletico.html
Хамес Родригес
Футбол
ФК Атлетико
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хейтер России или беспристрастный профи? Секреты борца с допингом профессора Макларена
Два русских вратаря тащат «Нью-Йорк Рейнджерс» к успеху. Как Шестеркин и Георгиев смогли не превратить конкуренцию в войну
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Педри получил разрыв мышцы бедра
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 30 9 7 14 32-37 34
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
 - : -
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 26 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости