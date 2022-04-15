Педри получил разрыв мышцы бедра
Полузащитник «Барселоны» Педри получил в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3) получил разрыв левой двуглавой мышцы бедра, информирует пресс-служба клуба.
По информации СМИ, восстановление 19-летнего хавбека может занять как минимум 6-8 недель, поэтому он точно пропустит остаток сезона.
Напомним, что Педри уже пропустил часть нынешнего сезона. Он не играл в первой половине сезона, вернувшись на поле только в январе.
Педри в этом сезоне провел 12 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу.
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|60
|
3
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|16
|12
|3
|44-22
|60
|
4
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|31
|17
|6
|8
|57-38
|57
|
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|
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|54
|
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|45
|
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|
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|31
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|9
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|39
|
12
|Сельта
|31
|9
|9
|13
|34-35
|36
|
13
|Р. Вальекано
|30
|9
|7
|14
|32-37
|34
|
14
|Эльче
|31
|8
|8
|15
|32-44
|32
|
15
|Хетафе
|31
|7
|11
|13
|28-35
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Мальорка
|31
|7
|8
|16
|27-50
|29
|
18
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
19
|Алавес
|31
|5
|7
|19
|24-53
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|
20
|Леванте
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|17
|35-61
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|15.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|16.04
|15:00
|
Эльче – Мальорка
|- : -
|16.04
|17:15
|
Алавес – Р. Вальекано
|- : -
|16.04
|19:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|16.04
|22:00
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|17.04
|15:00
|
Гранада – Леванте
|- : -
|17.04
|17:15
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|17.04
|19:30
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|17.04
|22:00
|
Севилья – Реал
|- : -
|18.04
|22:00
|
Барселона – Кадис
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|Г
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|
Карим Бензема
Реал
|24
|
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Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
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Хорхе Куэнка
Хетафе
|26
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
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|25
|2
|2
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Иньиго Мартинес
Атлетик
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