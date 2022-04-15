Педри получил разрыв мышцы бедра

Полузащитник «Барселоны» Педри получил в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3) получил разрыв левой двуглавой мышцы бедра, информирует пресс-служба клуба.

По информации СМИ, восстановление 19-летнего хавбека может занять как минимум 6-8 недель, поэтому он точно пропустит остаток сезона.

Напомним, что Педри уже пропустил часть нынешнего сезона. Он не играл в первой половине сезона, вернувшись на поле только в январе.

Педри в этом сезоне провел 12 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу.