Гюндоган готов летом перейти а «Барселону» в статусе свободного агента

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган летом может стать игроком «Барселоны», сообщает El Chiringuito.

32-летний немец присоединится к каталонцам летом, по истечении его контракта с «горожанами». Гюндоган и «Барселона» уже заключили предварительное соглашение.

Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года. В 273 матчах за «горожан» на его счету 51 гол и 35 результативных передач.

Вместе с «Сити» он выиграл чемпионат Англии четыре раза, четыре Кубка английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии.