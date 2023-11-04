AS: Дэвис готов перейти в «Реал»

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По информации испанского издания AS, защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис дал согласие на переход в «Реал».

Действующий контракт игрока сборной Канады с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года.

«Бавария» просит за трансфер Дэвиса 50 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Альфонсо Дэвис провел 9 игр в бундеслиге, результативных действий не совершал.