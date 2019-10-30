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Гвардьола уверен, что Хави возглавит «Барселону»

20:29
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола считает, что в будущем Хави возглавит «Барселону». Сейчас он работает с катарским «Аль-Саддом».

— Рано или поздно это произойдет, — цитирует испанского специалиста Daily Mail со ссылкой на Catalunya Radio. — Он еще очень молод, но это случится. Понимает футбол, у него есть страсть и преданность. Он смелый и очень ясно говорит.

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