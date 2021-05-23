«Валенсия» не стала продлевать контракт с Гамейро
«Валенсия» рассталась с нападающим Кевином Гамейро.
Испанский клуб не стал продлевать контракт с 34-летним французом.
Merci, @kevingameiro9! ????#JuntsAnemAMUNT#PeopleVCF pic.twitter.com/ZJUaLeksXb— Valencia CF ??? (@valenciacf) May 22, 2021
Гамейро выступал за «Валенсию» с августа 2018 года. В сезоне-2020/21 Гамейро провел 27 матчей за команду, на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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