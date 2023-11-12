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Гунько оценил игру Захаряна в «Реал Сосьедад»

Виктория Кравченко
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Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал, что думает о результатах полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Не знаю, как в Армении, а я слежу за Захаряном. Думаю, что все в его руках. Молодой футболист, который достаточно неплохо начал карьеру. Я его знаю достаточно давно — наблюдал за его игрой за 2003-й год «Динамо». Надеюсь, что у него все будет хорошо, — цитирует Гунько «РБ Спорт».

20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 10 матчей и не отметился голевыми действиями. Захарян трижды попадал в стартовый состав.

Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2029 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gun-ko-zaharyan-pravil-no-sdelal-chto-poehal-v-zarubezhny-j-klub/
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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38 тур
10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 - : -
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 - : -
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