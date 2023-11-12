«Барселона» одержала волевую победу в матче с «Алавесом»

«Барселона» дома обыграла «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпико».

Счет в игре открыл форвард гостей Самуэль Омородион на 1-й минуте. На 53-й минуте нападающий хозяев Роберт Левандовски сравнял счет. Затем на 78-й минуте Левандовски реализовал пенальти и вывел каталонцев вперед.

«Барселона» набрала 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» находится на 14-й строчке (12 очков).

В следующем туре каталонцы 25 ноября сыграют с «Райо Вальекано», а комнада из города Витория-Гастейс 24 ноября встретится с «Гранадой».