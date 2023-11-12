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Сегодня, 17:00

«Барселона» — «Алавес»: смотреть трансляцию матча ла лиги в прямом эфире

«Барселона» сыграет с «Алавесом» в чемпионате Испании 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Роберт Левандовски (ФК «Барселона»).
Фото Global Look Press

«Барселона» на своем поле примет «Алавес» в рамках 13-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 12 ноября. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса» в Барселоне (Испания). Начало — в 18.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Барселона» — «Алавес» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляция встречи будет доступна в онлайн-сервисе «Окко» в разделе Спорт.

Испания. Ла Лига. 13-й тур
12 нояб, 18:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Алавес

По итогам 12 туров примеры каталонцы занимают 3-е место в турнирной таблицы ла лиги, в их активе — 27 очков. Команда из Витории-Гастейс с 12 баллами находится на 14-й строчке.

Чемпионат Испании по футболу: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Алавес
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 - : -
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 - : -
12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
 - : -
29.11 23:00
Мальорка – Кадис
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 7
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 7
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 11 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 10 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 10 1 4
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