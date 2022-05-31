Грузинский вратарь «Валенсии» попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили привлек интерес «Тоттенхэма», сообщает Marca.

Однако пока никаких официальных предложений по трансферу 21-летнего вратаря сборной Грузии не поступало.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» контактировал с представителями голкипера. Однако и в этом случае до конкретных предложений дело не дошло.

«Валенсия» уже сообщила футболисту о желании продлить с ним контракт и увеличить сумму отступных, которая сейчас равна 20 миллионам евро.

В прошедшем сезоне Георгий Мамардашвили провел за «Валенсию» 21 матч, из которых 8 — на ноль.