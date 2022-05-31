Полузащитник Окампос может покинуть «Севилью» летом

Полузащитник Лукас Окампос готов покинуть «Севилью» в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

У футболиста произошел конфликт с главным тренером Хуленом Лопетеги. Из-за этого в конце сезона он превратился в игрока запаса.

Клуб готов продать 27-летнего аргентинца, если поступит интересное предложение.

Контракт Окампоса рассчитан до лета 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.