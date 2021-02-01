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Гризманн уверен, что «Барселона» будет до конца бороться за чемпионство

01:17
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Атлетиком» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. Форвард стал автором победного мяча.

— У нас отличная команда, и мы можем добиться серьезных результатов, — цитирует Marca Гризманна. — Дембеле усердно работает вне поля. Мы стараемся поддерживать его.

Месси — легенда. Надеюсь, он поможет нам завоевать титул. Мы на правильном пути. Будем бороться за конца.

«Барселона» после 20 игр идет на втором месте с 40 очками. Лидирует «Атлетико», который опережает «Барсу» на 10 очков и имеет игру в запасе.

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