Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался по поводу скандала с контрактом капитана «Барселоны» Лионеля Месси. На днях в издании Marca вышел материал «Контракт, разрушивший «Барселону». В нем утверждается, что по соглашению 2017 года Месси получит порядка 555 миллионов евро за четыре года контракта.

«Проблемы с финансовым положением «Барселоны» и других топовых клубов — не вина Месси, а разрушительный эффект коронавируса. Без пандемии доходы, которые приносит лучший футболист в истории, покрывают расходы. Утки, которые появляются в СМИ, неправдивые», — написал Тебас в Twitter.

По информации испанской прессы, Месси был недоволен публикацией информации о своем контракте и может покинуть «Барсу». Каталонский клуб же намерен судиться с изданием.