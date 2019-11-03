Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал поражение в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании от «Леванте» (1:3).

— Все может случиться в матче, фокус в том, чтобы быть в состоянии реагировать на это, а мы этого не сделали, — приводит Goal слова Гризманна. — Мы должны осознать, что именно сделали неправильно, чтобы попытаться исправить это.

Это может быть проблемой настроя. Мы пропустили три гола за десять минут, и такое бывает, но мы должны сделать все, чтобы это не повторилось.

«Барселона» (22 очка) занимает первое место в турнирной таблице.

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