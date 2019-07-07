Гризманн не собирается выполнять требования "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не хочет готовится к предстоящему сезону в составе команды, информирует L'Équipe. Француз намерен перейти в "Барселону" и не собирается выполнять требования мадридского клуба.

Ранее "Атлетико" выступил с жестким заявлением и в отнолении Гризманна и "Барселоны" и потребовал от футболиста прибыть в расположение клуба 7 июля для начала подготовки к новому сезону.

28-Гризманн покинет клуб только в том случает, если "Барселона" заплатит всю сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гризманн провел 60 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.