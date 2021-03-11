Гризманн и Коутинью могут покинуть «Барселону»
19:49
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью и нападающий Антуан Гризманн, возможно, покинут команду, сообщает AS 11 марта.
Источник указывает, что «Барса» может пожертвовать бразильцем и французом, чтобы подписать других игроков. В число желаемых переходов входят Эрлинг Холанн, Давид Алаба, Серхио Агуэро, Эрик Гарсия и Мемфис Депай. При этом указано, что Гризманн не хочет уходить.
В текущем сезоне 29-летний Гризманн провел 38 матчей за «Барселону» во всех турнирах и забил 12 мячей при 11 голевых передачах. У 28-летнего Коутинью 14 матчей, три гола и два ассиста.
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