Гризманн и Коутинью могут покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью и нападающий Антуан Гризманн, возможно, покинут команду, сообщает AS 11 марта.

Источник указывает, что «Барса» может пожертвовать бразильцем и французом, чтобы подписать других игроков. В число желаемых переходов входят Эрлинг Холанн, Давид Алаба, Серхио Агуэро, Эрик Гарсия и Мемфис Депай. При этом указано, что Гризманн не хочет уходить.

В текущем сезоне 29-летний Гризманн провел 38 матчей за «Барселону» во всех турнирах и забил 12 мячей при 11 голевых передачах. У 28-летнего Коутинью 14 матчей, три гола и два ассиста.