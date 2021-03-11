Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свое возвращение в основной состав команды после травмы.

«Я наконец-то вернулся. Наступил самый важный этап, хочу помочь команде с отличной игрой. Надеюсь, мы сможем выиграть трофей и посвятить его фанатам», — цитирует Рамоса Marca.

Напомним, испанец в начале февраля 2021 года перенес операцию на левом колене. Сегодня, 11 марта, футболист вернулся в общую группу команды. В этом сезоне он участвовал в 14 матчах, забив 2 гола. 16 марта «Реал» встретится с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра команд завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0.