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Рамос вернулся в общую группу «Реала»

19:22
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Защитник «Реала» Серхио Рамос вслед за полузащитником Эденом Азаром вернулся в общую группу команды. Игроки восстановились после травм, сообщает Mundo Deportivo.

Таким образом, Рамос может быть включен в заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», который пройдет 16 марта. Решение об участие испанца и бельгийца будет принято в пятницу.

Напомним, Рамос в начале февраля перенес операцию на левом колене. В этом сезоне он участвовал в 14 матчах, забив 2 гола.

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