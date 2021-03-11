Рамос вернулся в общую группу «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос вслед за полузащитником Эденом Азаром вернулся в общую группу команды. Игроки восстановились после травм, сообщает Mundo Deportivo.

Таким образом, Рамос может быть включен в заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», который пройдет 16 марта. Решение об участие испанца и бельгийца будет принято в пятницу.

Напомним, Рамос в начале февраля перенес операцию на левом колене. В этом сезоне он участвовал в 14 матчах, забив 2 гола.