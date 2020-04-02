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Гризманн хочет играть в «Барселоне» под номером 7

07:23
Антуан Гризманн. Фото "Барселона"
Антуан Гризманн. Фото "Барселона"
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что хочет сменить игровой номер. Француз, перешедший в каталонский клуб прошлым летом, играет с цифрой 17 на футболке.

— Хотел бы вернуть футболку с номером семь обратно, — цитирует GSFN Гризманна. — Карантин идет хорошо, но с этим ничего не сделать. Я очень скучаю по футболу. Понятия не имею, когда соревнование возобновятся.

Напомним, прошлым летом номер 7 в «Барселоне» был занят Филиппе Коутинью. Позже бразилец ушел в «Баварию» на правах аренды.

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