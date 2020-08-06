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«Гранада» выкупит Гоналона у «Ромы»

14:05
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Полузащитник «Ромы» Максим Гоналон присоединится к «Гранаде» на постоянной основе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Испанский клуб доволен игрой французского хавбека и выкупит права на него у «волков». Сумма сделки составит около 4 миллионов евро, а сам игрок подпишет контракт до 2022 года.

Гоналон присоединился к «Гранаде» в сентябре 2019-го на правах аренды. В завершившемся сезоне 31-летний игрок провел 25 матчей, отличившись одним голом.

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